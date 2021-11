PREȚURI MARI, SERVICII PROASTE- Lipsa tichetelor de vacanță înseamnă o competiție între turismul intern și cel extern Industria turismului a fost una din cele mai afectate industrii de aceasta pandemie. Anul 2021 a adus o ușoara revenire a acestei industrii, a avut de caștigat turismul autohton in primul rand, și asta pentru ca romanii au fost sfatuiți de autoritați sa iși faca concediile in țara. Insa acum competiția intre turismul extern și cel intern incepe sa se vada din nou, mai ales ca acum nu mai avem tichete de vacanța pe care sa le putem folosi. „Din pacate, turismul internațional este indiscutabil una din cele mai lovite industrii in acești doi ani de pandemie și cred ca ne vor trebui foarte mulți ani… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

