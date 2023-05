Aproape 80% dintre romani vor merge in destinatii europene in aceasta vacanta de vara, iar peste jumatate dintre acestia sunt dispusi sa cheltuiasca cel mult 300 de euro pentru biletele de avion, arata un studiu realizat de catre un turoperator online. Așadar, litoralul romanesc nu este o alegere pentru cei mai mulți dintre romani, pentru ca prețurile sunt mari, iar condițiile nu ar fi pe masura. Conform datelor Vola.ro, publicate miercuri, 50% dintre respondenti au ales deja destinatia pentru vacanta de vara, dar nu au cumparat inca biletele de avion. In acelasi context, 78% dintre ei vor alege…