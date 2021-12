Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, sambata, dupa intalinrea de la Guvern ca daca nu se intampla nimic, bucureștenii vor plati in februarie 2022 tot 164 lei pe gigacalorie pentru factura aferenta lunii decembrie 2021. Dupa cum se știe, primarul Capitalei a propus recent ca populația sa achite…

- Tramvaie noi in București vor circula din vara anului viitor. Pana atunci au aparut primele imagini cu prototipurile tramvaielor ce vor transporta bucureștenii. Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a facut publice imagini cu noile tramvaie produse de Astra Arad. Cu o podea 100% coborata, tramvaiul…

- Primele luminite pentru sarbatorile de iarna au fost montate in Bucuresti, joi seara, in Piata Constitutiei. "Am inceput montarea decoratiunilor de Craciun in Bucuresti. Primele luminite au fost montate in Piata Constitutiei, urmand sa le instalam pe toate pana la sfarsitul lui noiembrie",…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat joi seara ca vor fi folosite decorațiunile pe care le are deja Municipalitatea și ”ne vom limita la ornamente pentru zona centrala a orașului”. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi seara, intr-un mesaj pe pagina sa oficiala…

- In Capitala se construiește haotic, adesea fara respectarea regulilor, iar de multe ori ce exista pe hartie lipsește cu desavarșire in teren. Este și cazul locurilor de parcare pe care dezvoltatorii imobiliari sunt obligați sa le faca atunci cand ridica un bloc de locuințe. In Sectorul 2, spre exemplu,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat, insa recunoaste ca nu a facut sondaje si nici nu vrea sa intre in politica, pentru ca are suficiente atributii in administratie. Intrebat daca se asteapta ca PNL sa il sustina pentru o noua candidatura…

- „O sa avem o diminuare a TVA. De la 1 noimebrie este 1.329 plus 19%, iar din ianuarie scade tva la 5%. Azi e 220 lei cu TVA 19 %. Chiar acum, ora 10, e ședința la Termoenergetica in care se stabilesc noile tarife, iar dupa aceea vor merge la ANRE sa vada daca le aproba. Cert este ca o sa avem doua prețuri…

- Directimo, platforma pentru achizitii de locuinte noi, ce ofera acces gratuit la cele mai bune oferte pentru 300 de ansambluri rezidentiale si peste 50.000 de apartamente noi din Bucuresti, s-a lansat miercuri pe piata in urma unei investitii de 1 milion de euro. Directimo este un motor de cautare dedicat…