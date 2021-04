Stiri pe aceeasi tema

- Stufatul de porc este ideal pentru Paște daca nu ești cel mai bun prieten cu carnea de porc și aroma ei distincta. In plus, stufatul de porc poate fi pregatit mai tot timpul anului, datorita faptului ca, spre deosebire de porc, porcul e la indemana tot timpul. Pentru cei dornici sa incerce acest fel…

- Ciobanii sunt ingrijorati. Nu stiu daca si unde isi vor putea vinde mieii pentru Paste. Clientii ii cauta dar nu le pot da un raspuns pentru ca nici autoritatile nu au stabilit ceva clar.

- Cea mai mare tranșa de doze de vaccin Pfizer BioNTech care trebuia sa ajunga in Romania luni dimineața nu a mai sosit pentru ca…nu a avut loc in avion. Ar fi fost prioritare marfuri pentru Sarbatorile de Paște, informeaza Digi 24. Cantitatea de 511.290 de doze de vaccin Pfizer, cea mai mare de la inceputul…

- Fermierii din zona Buzaului anticipeaza prețuri mai mari chiar și cu cinci lei pe kilogram decat anul trecut. Vestea buna este ca vor fi miei pentru toate buzunarele, care cantaresc mai puțin, dar și alternative pentru cei care prefera carnea de ied, considerata de mulți ca fiind mult mai gustoasa.…

- Evenimentele, conferințele și targurile vor reveni la normal vreodata? Unii dintre„jucatorii” industriei publicitare spun ca da, dar pana atunci sunt mulți pași de facut. In ultimul an, digitalizarea a fost accelerata de criza sanitara si de masurile de distantare impuse de autoritati. Astfel, orice…

- Bill Gates susține și cere națiunilor bogate sa treaca la carnea 100% sintetica, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera care determina schimbarile climatice globale. In noua sa carte, „How to Avoid a Climate Disaster”, miliardarul spune ca, deși este posibil ca omenirea sa evite calamitatea…

- Anul 2020 a fost unul greu pentru agricultori. Din cauza secetei, productia vegetala a scazut cu aproximativ 36 la suta, fata de anul 2019. Datele Biroului National de Statistica arata ca lipsa de precipitatii a afectat, cel mai mult, culturile cerealiere.

- In comparație cu anul agricol trecut, lunile decembrie și ianuarie au fost bogate in precipitații N. Dumitrescu Seceta pedologica prelungita inregistrata in 2020 a lasat ceva gol in hambarele fermierilor prahoveni, in contextul in care cei care se ocupa cu agricultura sunt de parere ca un asemenea…