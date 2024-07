Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea euro este de 4.9751, dolarul american are o cotatie de 4.5879. Indicele FTSE 100 este de 8420.26, Costul gazelor naturale in Europa pentru transportul in timpul verii este mai mare decat pentru contractele de iarna. Acest lucru sugereaza ca regiunea este bine pregatita pentru sezonul curent,…

- Vehiculele electrice ieftine din China patrund deja in Europa, subminand una dintre cele mai mari industrii din regiune. BYD, care a depașit anul trecut Tesla pentru a deveni cel mai mare producator global de EV-uri, este pe cale sa ridice miza. Producatorul chinez deja a anunțat ca intenționeaza…

- Avem prețuri mari la electricitate! Romania are, de cateva zile, cele mai mari prețuri ale electricitații din Europa, mult mai mari decat țarile dezvoltare din Vest și de peste 10 ori mai mari, spre exemplu, decat cel din Scandinavia, transmite Economedia . Mai scumpi decat noi sunt croații și slovenii,…

- In timp ce europenii au batut pasul pe loc, chinezii au facut progrese mari in ceea ce privește electrificarea. Statul ofera subvenții producatorilor de automobile electrice, locali, iar aceștia produc mai multe mașini decat pot vinde pe piața locala. Surplusul ajunge in alte zone de pe glob, inclusiv…

- ROCA Investments, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, celebreaza șase ani de activitate pe piața locala. Compania anunța o evaluare curenta inainte de distribuirea dividendelor de 81,64 milioane euro pentru anul 2023, marcand o creștere fața de valoarea de 78,10 milioane euro raportata…