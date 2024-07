Prețuri mai mari la sânge, în centrele de transfuzii Centrele de transfuzii sanguine vor primi preturi mai mari, chiar duble, pentru unitatile de sange si componentele sanguine umane, potrivit unui proiect de ordin elaborat de Ministerul Sanatații. Proiectul a fost elaborat la propunerea Institutului Național de Transfuzie Sanguina ”Prof. Dr. C.T. Nicolau” și vizeaza majorarea acestor prețuri care nu au mai fost actualizate de […] The post Prețuri mai mari la sange, in centrele de transfuzii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de transfuzii sanguine vor primi preturi mai mari de pana la doua ori pentru unitatile de sange si componentele sanguine umane. Masura este prevazuta intr-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sanatatii, care propune majorarea acestor preturi, care nu au mai fost actualizate de zece ani.

- entrele de transfuzii sanguine vor primi preturi mai mari de pana la doua ori pentru unitatile de sange si componentele sanguine umane. Masura este prevazuta intr-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sanatatii, care propune majorarea acestor preturi, care nu au mai fost actualizate de zece ani,…

- Cu ocazia marcarii Zilei Mondiale a Donatorului de Sange, cei de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara au vrut sa-i recompenseze pe cei mai fideli și dedicați dintre salvatori. Un tanar din Timișoara a reușit sa doneze sange de nu mai puțin de 27 de ori din 2018. Și ceilalți donatori,…

- Consiliul Concurentei sustine proiectul de modificare a Legii RCA initiat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), care se afla depus la Parlament, și va veni, in aceasta saptamana, cu o pozitie referitoare la fiecare amendament, a declarat presedintele autoritatii, Bogdan Chiritoiu, la Sinaia.…

- Curtea de Apel Cluj a menținut decizia Tribunalului Cluj din ianuarie 2024, prin care organizatorul festivalului Untold a fost obligat sa plateasca o taxa de 382.940 de lei Institutului Național al Patrimoniului (INP). Potrivit legii, Untold ar fi trebuit sa achite o taxa pentru ca a inchiriat și organizat…

- Locuitorii orașului Covasna care vor face dovada a cel puțin 3 donari de sange in cursul acestui an, vor beneficia de o serie de facilitați, printre care și reducerea cu 10% a impozitelor pe cladiri și terenuri datorate in 2025, anunța We Radio Sfantu Gheorghe. In plus, pe langa tichetele valorice acordate…

- Apel pentru donat sange la Alba Iulia. Centrul de Transfuzii cauta donatori cu grupa AB negativ Apel pentru donat sange la Alba Iulia: Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia, fac un apel catre donatorii de sange din oraș. Aceștia ii roaga sa vina sa doneze, pe cei care au grupa…

- Echipa „Doneaza sange, fii erou!”- Bistrița organizeaza in perioada 15-19 aprilie 2024 o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Bistrița, situat pe strada Nicolae Balcescu, nr. 15. Voluntarii proiectului vor fi prezenți la Centrul de Transfuzie de luni pana vineri, intre orele…