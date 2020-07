Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii din Romania nu au invațat nimic. Deși pandemia a ținut turiștii acasa, dupa ce restricțiile s-au ridicat, aceștia au fost intampinați cu prețuri exorbitante. Un sejur la 2 stele in Jupiter a ajuns sa coste cat costa un sejur in Mamaia - considerata „perla litoralului romanesc” - la 3 stele.…

- Romanii iși fac calcule unde sa-și petreaca vacanța din acest an dupa perioada de izolare cauzata de pandemia de Covid-19. Sumele pe care le vor scoate din buzunar pentru o vacanța, spre exemplu, in Mamaia sunt mult mai mari decat in Bulgaria sau in Grecia. Vacanțele in Mamaia sunt mult mai scumpe decat…

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Preturile ajung la 70 de euro pe noapte la un hotel de trei stele, in Mamaia, in regim de all inclusive, pentru luna iunie, in timp ce la un hotel tot de trei stele din Bulgaria, la Nisipurile de Aur, pretul este in medie de 22-25 euro pe noapte. In ceea ce priveste Grecia, pentru luna iulie, preturile…

- Redeschiderea teraselor și a plajelor a coincis cu Ziua Copilului, zi libera legala pentru angajații la stat, astfel ca stațiunea Mamaia, faleza Cazinoului, Portul Tomis și centrul vechi al Constanței au fost din nou aglomerate, pentru prima data in ultimele doua luni și jumatate. In Constanța au fost…

- "Romanii iau deja cu asalt agentiile de turism, pentru rezervari catre Litoral, statiuni montane si balneare, catre Delta Dunarii, Transilvania, Maramures, Muntenia sau Banat - acasa, in Romania. Litoralul este deja, la fel ca si in fiecare an, 'destinatia vedeta' (cca 10.000 rezervari pentru…

- In iunie, litoralul romanesc ar urma sa fie redeschis, potrivit deciziilor autoritaților. Proprietarii de hoteluri au inceput deja pregatirile pentru primirea turiștilor, iar ofertele de cazare sunt deja vanate de romani.

- Pe 13 mai, la ora 12:16, un barbat s-a prabușit la pamant in parcarea unui hypermarket, iar persoanele care au asistat la acest moment au sunat imediat la 112. La ora 12:29 aceștia au sunat pentru a treia oara la 112, deoarece echipajul nu a ajuns la fața locului. Citește și: 165 de cazuri…