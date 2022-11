Ungaria a plafonat prețurile la oua și cartofi, a declarat șeful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, dupa ce datele privind inflația au aratat ca prețurile la alimente au urcat in octombrie. Prețurile la combustibil și ratele ipotecare au fost, de asemenea, plafonate. La ce produse tine Orban preturile sub control Budapesta a […] The post Preturi la alimente PLAFONATE la Lidl, Auchan si Penny! Premierul a dat ordinul. Produsele de baza, foarte ieftine! first appeared on Ziarul National .