Prețurile la carnea de miel in județul Gorj variaza intre 37 și 40 de lei in magazine și 30 de lei la ciobani, in gospodarii. Este cel mai mare preț din ultimii ani practicat la kilogramul de carne de miel in județul Gorj. In aceste condiții, puțini cumparatori au indraznit sa se apropie de vitrinele macelariilor și ale magazinelor de carne. Se mai așteapta scaderea prețului catre finalul acestei saptamani. Una din explicațiile creșterii de preț este lipsa unor centre de sacrificare. Acest lucru a eliminat concurența și a facut ca prețul sa fie majorat. Este de amintit ca peste 4.000 de miei vor…