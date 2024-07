Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti au fost taxati cu 876 de dolari pentru doua bauturi pe care le-au comandat la un restaurant grecesc de pe o plaja din Mykonos.Un restaurant extrem de cunoscut situat pe plaja Platis Gialos de pe insula Mykonos, DK Oyster, se descrie ca fiind „o saga moderna de rasfaț”. Cei care frecventeaza…

- Un bar de pe insula greceasca Mykonos a devenit popular prin prețurile sale exagerate, dupa ce mai mulți turiști s-au plans ca au fost nevoiți sa plateasca aproape 900 de dolari (4.148 de lei) pe doua bauturi, relateaza The Sun.

- Afaceristul grec Panagiotis Stathis a fost asasinat la comanda pe 2 iulie anul curent. Acesta avea afaceri si in Romania, insa sursa banilor sai era una obscura. Anchetatorii cred ca mafia a fost cea care i a pus capat zilelor. Stathis era casatorit, avea doi copii si impreuna cu prietenul sau a fondat…

- Un restaurant grecesc de pe plaja a ajuns ținta criticilor aspre din nou dupa ce doi turisti au fost socati cand au primit o nota de plata de 811 euro pentru doua bauturi. DK Oyster este un restaurant extrem de cunoscut situat pe plaja Platis Gialos de pe insula Mykonos, care se descrie ca fiind […]…

- Panagiotis Stathis avea 54 de ani și era unul dintre cei mai respectați ingineri geodezi din Grecia. Dupa ce a caștigat cateva milioane de euro la un joc de noroc, a decis sa se implice in proiecte imobiliare, atat din Grecia cat și din Romania.De la debutul sau in afaceri, Stathis a fost amenințat…

- Saptamana de lucru de șase zile a starnit o serie de controverse și a dat startul unor dezbateri aprinse in mediul online. In contextul in care piața muncii din Romania este destul de asemanatoare cu cea din Grecia, foarte mulți se intreaba daca implementarea acestui sistem se va face și la noi in țara.…

- Dupa majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei, de la 1 iulie, in Romania, sistemul salarial garantat va fi regandit pentru a fi respectate directivele europene actuale, privind nivelele salariale. Salariul minim brut va fi echivalentul a 50 – 52 la suta, din salariul mediu brut, procente care…

- In acest an, vacanța de 1 mai s-a prelungit cu vacanța de Paște, iar acest lucru i-a facut pe mulți romani sa inchirieze cabane și pensiuni la munte pentru a se relaxa alaturi de familie șii prieteni.