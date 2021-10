Prețuri DS 4 în România: start de la 29.900 de euro Francezii de la DS Automobiles au lansat noul DS 4 la inceputul lunii februarie. Modelul compact are la baza o varianta imbunatațita a arhitecturii EMP2 și "a fost gandit pentru a atrage clienții ce prefera doua caroserii: SUV-coupe și tradiționalul hatchback compact," declarau la acea vreme reprezentanții companiei. Acum, noul DS 4 poate fi comandat și in Romania. Clienții pot alege unul dintre cele trei niveluri de echipare (Bastille+, Trocadero... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

