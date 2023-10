Indicele pretului zaharului calculat de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura a crescut cu 9,8% pe parcursul unei luni. Aceasta crestere „se datoreaza in principal faptului ca exista temeri tot mai mari de restrangere a ofertei globale in urmatoarea campanie (2023-2024)”, explica agentia in raportul sau lunar. Estimarile initiale sugereaza o scadere a productiei in Thailanda si India, doi producatori majori, din cauza fenomenului meteorologic El Nino, precizeaza FAO. Organizatia subliniaza si recenta crestere a pretului petrolului. Un pret ridicat al aurului negru incurajeaza…