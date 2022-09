Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ar trebui sa-și sporeasca sprijinul acordat Ucrainei in masura in care ii va permite sa caștige razboiul cu Rusia, subliniaza fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen .

- Cat ar putea costa uleiul la toamna. Produsele alimentare de baza se scumpesc din nou. Avertismentul producatorilor romani. Razboiul din Ucraina, seceta și concurența de pe piața biocombustibililor au crescut presiunea pe producatorii de produse alimentare. In țarile cu venituri mici, uleiul de gatit…

- Prețul pentru NATO și UE pentru sprijinirea Ucrainei este masurat in bani, in timp ce ucrainenii platesc pentru securitatea europeana cu viața, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei audieri in Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European. Fii la…

- Europenii traiesc astazi intr-o lume mai „periculoasa” și „imprevizibila”, cu operațiuni militare la scara larga in Europa nemaivazute dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul summitului de la Madrid, citat de The Guardian. Lucrurile…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina va dura ani de zile, estimeaza secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. ”Trebuie sa fim pregatiti ca acest lucru sa dureze ani de zile”, a avertizat liderul NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, intr-un interviu difuzat de presa occidentala. Indemnul secretarului general,…

- Razboiul din Ucraina ar putea dura “ani”, a avertizat secretarul general al NATO intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Bild, indemnand tarile occidentale sa ajute Kievul, potrivit AFP. “Trebuie sa ne pregatim pentru ca ar putea dura ani”, a spus Jens Stoltenberg, “nu trebuie sa slabim…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina ar putea dura ani de zile, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu pentru saptamanalul german „Bild am Sonntag”, in condițiile in care Alianța Nord-Atlantica se pregatește de un summit crucial la sfarșitul acestei luni, relateaza…

- Generalul Mark Milley, șeful Statului Major General al armatei americane, a declarat ca, in ciuda faptului ca forțele ruse depașesc numeric forțele ucrainene din regiunea Donbas, consolidarea de catre Rusia a controlului in estul Ucrainei „nu este pecetluita”, relateaza CNN. Fii la curent…