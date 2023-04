Stiri pe aceeasi tema

- Mary Austin, prietena lui Freddie Mercury, va scoate la licitație o colecție de obiecte care au aparținut starului Queen. Pe lista sunt sute de obiecte, inclusiv costume de scena și versuri scrise de mana.

- De mai bine de 30 de ani, casa lui Freddie Mercury din Londra a fost neatinsa, un altar pentru legendarul superstar al trupei rock Queen, care a murit in 1991, la varsta de 45 de ani. Uimitoarele costume de scena ale lui Mercury si versurile scrise de mana, picturile si obiectele adunate in calatoriile…

- Peste 1500 de obiecte din colecția lui Freddie Mercury vor fi scoase la licitație de Mary Austin, o veche prietena a regretatului artist. Prețul incredibil cu care se vinde pieptanul pentru mustața al cunoscutului solist al trupei rock Queen și ce alte piese care aparțineau acestuia vor fi vandute.

- Mary Austin, prietena lui Freddie Mercury, va scoate la licitație o colecție de obiecte care au aparținut starului Queen. Pe lista sunt sute de obiecte, inclusiv costume de scena și versuri scrise de mana.Una dintre cele mai vechi prietene ale lui Freddie Mercury va scoate la licitație o colecție…

- Romanii care se vor duce in aceste zile la cumparaturi vor avea parte de o surpriza neplacuta, in momentul in care vor descoperi cat a ajuns sa coste varza in piețe. Prețul este mult mai mare decat in alți ani. Cat costa acum un kilogram de varza in piețe In ultimele zile, pe tarabele piețelor […] The…

- Fiscul a vandut apartamentul de lux al lui Ioan Becali din Floreasca, iar suma incasata pe imobil este peste prețul de evaluare. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la licitație un bun imobil sechestrat, care ii aparține lui Ioan Becali, pentru recuperarea prin procedura de executare…

- Vladimir Putin a sfidat pe toata lumea cand a mers in peninsula Crimeea pentru o vizita oficiala. Pe langa discursul sau privind dezvoltarea teritoriului, liderul de la Kremlin a uimit prin ținuta sa. Puloverul pe care l-a purtat costa 3.250 de euro, aparținand unei case de lux din Italia.