Prețul uraniul a crescut după turbulențele din Kazahstan, cel mai mare producător mondial Pretul uraniului, folosit in special pentru centralele nucelare, a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii. Autoritatile din Kazahsatan, care produce mai mult de 40% din uraniul din intreaga lume, au intrerupt retelele de comunicatii si au restrictionat calatoriile, in incercarea de a potoli protestele. Kremlinul a anuntat ca Rusia si aliatii sai vor trimite forte de mentinere a pacii in tara central-asiatica. In aceste conditii, cotatia uraniului a crescut miercuri cu aproape 8%,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg, arata Agerpres. Autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, care produce mai mult de 40%…

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg.

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Prețul acestuia a crescut de la 42 de dolari, la 45,25 de dolari pe livra.„ Este ca…

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg.

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg.

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, care produce mai mult de 40% din…

- Protestele din Kazahstan, incepute la inceputul anului pe fondul prețului mare la energie, se transforma intr-o revolta populara impotriva regimului. Oamenii din strada au deja cerințe politice, dupa ce autoritațile au intervenit in forța. In acest context Rusia transmite ca este pregatita sa intervina…

- Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat La inceput de an 2022, prețul gazelor a inceput sa scada din nou in Europa, la scurt timp dupa ce au fost anunțate mai…