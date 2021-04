Stiri pe aceeasi tema

- Prețul mediu al unui test RT-PCR pentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 este de 322 lei, in scadere fața de anul trecut, arata o analiza a Consiliului Concurenței. In funcție de clinica medicala unde se efectueaza, prețul unui test RT-PCR variaza intre 270 lei și 390 lei, in condițiile in…

- Testul SARS-COV-2 – anticorpi neutralizanți anti-proteina spike este un test efectuat pentru a monitoriza cantitatea de anticorpi dupa vaccinare sau pentru a evalua statusul imun la pacienții care au avut COVID. Testul are scopul de a depista și doza anticorpii care au ca ținta proteina S (spike) a…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, vandut online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, arata o analiza a Consiliului Concurenței. ”Testul antigen este cel mai nou tip de testare și, in acest moment, este singurul test rapid care detecteaza virusul COVID-19. Acest test…