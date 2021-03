Prețul unui metal extrem de rar a crescut mai exploziv chiar și decât cel al bitcoin anul acesta Un metal a lasat cu mult în urma toate celelalte investiții, inclusiv bitcoin, anul acesta. Provocarea pentru investitori este sa reușeasca sa-l cumpere, relateaza Bloomberg.



Prețul iridiului, unul dintre cele mai rare metale prețioase și obținut ca produs derivat din minarea platinei și paladiumului, a crescut cu 131% de la începutul lunii ianuarie, depașind de departe creșterea de 85% a bitcoin.



Ascensiunea exploziva a prețului iridiului s-a datorat perturbarilor de aprovizionare de anul trecut și cererii tot mai mari pentru acesta, metalul fiind folosit pentru fabricarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

