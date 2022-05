Prețul unui litru de ulei s-a redus cu „tocmai” un leu la Piața Centrală Deși de mai bine de o saptamina, uleiul deodorizat a fost inclus in lista produselor social importante, ieftinirea inca se lasa așteptata. De pilda, cei care au avut drum pe la Piața Centrala au constatat ca prețul unui litru s-a redus cu circa un leu. Vinzatorii explica acest lucru prin faptul ca inca mai au ulei din stocul vechi, care a costat mai mult. Abia dupa ce vor primi marfa noua ar ur Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ( ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți. Prețul pentru benzina crește vineri cu 18 bani. Astfel, pentru un litru de motorina va trebui sa scoatem din buzunar cu trei bani mai puțin. Conform prețurilor afișate de ANRE, pe 13 mai benzina va costa…

- Prețurile carburanților au crescut și duminica, incheind o saptamana de scumpiri și de pe o zi pe alta. Prețurile au crescut cu noua bani bani pe litru de data aceasta, de peste doua ori mai mult fața de scumpirile cu care am fost obișnuiți in ultima vreme, potrivit economica.net. Pentru fiecare carburant,…

- Alimentele de baza s-au scumpit simțitor in ultimul an, dar mai ales in ultimele luni, odata cu declanșarea razboiului in Ucraina. Prețul a crescut cel mai mult in cazul cartofilor și al uleiului, dar și alte alimente se afla pe lista scumpirilor considerabile.

- Preturile au crescut la pompa cu peste 1 leu pe litru in unele benzinarii din tara, insa sunt departe de zvonul ca vom ajunge la peste 10 lei pe litru, peste noapte. Care este pretul corect pentru carburanti si ce informatii false ar trebui sa ignoram.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 10 martie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 11 martie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 27,08 lei/litru (cu 40 bani mai mult), iar al motorinei…

- A fost isterie la pompa, miercuri seara, dupa ce o benzinarie din Beiuș, județul Bihor, afișa 11 lei un litru de benzina. Speriați ca prețul la carburant va exploda peste noapte, șoferii au luat cu asalt stațiile de alimentare. Patronul benzinariei din Bihor care a vandut combustibil la pret record,…

- Sebeșenii au luat cu asalt pompele de alimentare ale unei benzinarii din centrul orașului lor astazi, 9 martie 2022, pe fondul unor zvonuri care anunța scumpiri fara precedent la carburanți. Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina din Beius a starnit panica…

- Pretul carburantilor in Romania a depasit in aceste zile pragul de 8 lei pe litru, arata datele analizate de Agerpres pe baza Monitorului Preturilor la Carburanti, aplicatie lansata de Consiliul Concurentei.Depasirea pragului de 8 lei pe litru reprezinta un record pentru piata din Romania si vine in…