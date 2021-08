Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Falca, președinte PNL Arad, a declarat ieri ca nu le recomanda colegilor sai de organizație cu cine sa voteze la congresul PNL, putand sa aleaga pe Ludovic Orban sau pe controversatul premier, Florin Cițu. „Eu nu m-am pronunțat și cred ca nu o sa ma pronunț. Așa am convenit cu colegii de la…

- Organizația județeana Arad a PNL nu a anunțat public pe care dintre candidații la șefia PNL ii susține. Ar fi și dificil, pentru ca este de notorietate faptul ca liderii PNL Arad au opțiunile imparțite. Primul care s-a pronunțat clar și fara echivoc este senatorul Ioan Cristina. „Am semnat moțiunea…

- PNL (National Liberal Party) leader Ludovic Orban on Friday said in Arad that he has decided to run for a new term because he has the ability to lead the party to new elections. "I am not running for the presidency of the National Liberal Party, for a new term, just because I want to. I made the…

- PSD solicita intervenția urgenta a organelor de ancheta in urma autodenunțurilor publice exprimate de lideri ai PNL cu privire la politizarea grosolana a unor funcții din companiile sau instituțiile de stat, ce ar fi trebuit atribuite prin concurs și nu dupa afinitațile politice ale candidaților. "Campania…

- PSD a decis sesizarea Uniunii Europene cu privire la actele de subminare a statului de drept comise de actuala coaliție de guvernare din Romania. In sesizare sunt amintite trei asemenea abuzuri comise de guvernanți. „Practic, intr-o perioada extrem de scurta, Coaliția a atacat trei instituții fundamentale…

- Proiectul PNRR depus de Guvernul Cițu a fost din nou respins de Comisia Europeana, care a facut zeci de observații asupra documentului trimis de Romania. In spatele acestui eșec se afla incompetența unui ministru userist, cel care in mandatul sau trecut a fost numit Ministrul Zero pentru eșecul de a…

- "Avem un ministru al educației pentru care școala și universitatea sunt instrumente politice și nimic mai mult. Educația copiilor, problemele cadrelor didactice, calitatea educației, integritatea academica sau finanțarea nu conteaza, in schimb este preocupat de modul in care se poate face util in diferitele…

- ALDE constata cu ingrijorare faptul ca nivelul de trai al romanilor scade de la o zi la alta. Prețurile cresc vertiginos, in timp ce veniturile romanilor raman la fel. Facturile la utilitați au explodat, ceea ce va antrena creșteri semnificative ale prețurilor bunurilor și alimentelor. Prețul energiei…