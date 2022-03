Preţul uleiului de floarea-soarelui a explodat! Cu ce poţi înlocui acest produs, în tigaie Printre produsele alimentare ce s-au scumpit in ultima vreme se numara si uleiul de floarea-soarelui. La unele magazine din Bucuresti, spre exemplu, uleiul a ajuns sa coste si 18 lei / Litrul. Comerciantii sustin ca uleiul a ajuns asa scump si pentru ca l-au primit cu un pret mai mare de la furnizor si suma […] The post Pretul uleiului de floarea-soarelui a explodat! Cu ce poti inlocui acest produs, in tigaie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

