Stiri pe aceeasi tema

- Putin duce pe frontul din Ucraina 'armata infractorilor': Parlamentul Rusiei a adoptat legeaCamera inferioara a parlamentului Rusiei a votat joi o lege care va permite Ministerului Apararii de la Moscova sa incheie contracte cu infractori - suspecti sau dovediti - care sa lupte in Ucraina, informeaza…

- O familie de romani a avut o experiența dramatica pe insula Thassos! Totul ar fi pornit de la o parcare in zona pieței din Prinos, unde romanca ar fi fost amendata. Femeia a povestit, pe retelele de socializare, intamplarea care a facut-o sa ia decizia de a nu mai planifica niciodata vreo vacanța in…

- An de an, tot mai mulți romani aleg Grecia ca destinație de vacanța. Unii se intorc acasa cu amintiri superbe, insa alții au parte de experiențe pe care nimeni nu le-ar dori, mai ales in timpul concediului. Este cazul unei romance, femeia povestind in mediul online ce a pațit in Thassos. Ce a pațit…

- Vouchere de vacanța pentru angajații din privat: Legea, adoptata tacit la Senat. Reguli pentru cei cu mai multe locuri de munca Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pe an și salariaților din sectorul privat. Forul decizional…

- Inceputul lunii iunie este momentul ideal pentru inceperea concediilor de vara. De acum inainte sunt incurajate vacanțele in destinații insorite, la plaja, ori in locuri in care poți sa explorezi noi tradiții și culturi. Vezi mai jos ce țari sa vizitezi in luna iunie! Locuri bune de mers in vacanța…

- Ilinca Vandici i-a facut baiețelului ei, Zian, o surpriza minunata, petrecand o mini-vacanța in insoritul Dubai. La sfarșitul saptamanii, intre filmarile pentru emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D2, vedeta a urcat in avion alaturi de micuțul in varsta de șase ani, și impreuna au dat startul unei…

- Vom plati mai mult pentru o vacanța in Thassos, anul acesta. Tarifele la pachete de vacanta in insula elena vor fi mai mari in acest an cu 7-10%, din cauza creșterii costurilor de operare. „Costurile de operare au crescut la noi cu peste 30%. Energia și produsele s-au scumpit cel mai mult, dar și costurile…

- Pe langa celebrele insule grecești Santorini, Mykonos și Thassos, exista și alte destinații de vacanța in Grecia mai puțin cunoscute și mai ieftine. Iata care sunt acestea, conform The Travel.