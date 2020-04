Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarile globale de petrol ar putea fi, pana in 2030, cu peste 6% mai reduse decat se estima, din cauza intarzierii investitiilor companiilor energetice, ca raspuns la scaderea pretului titeiului, determinata de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat vineri de firma…

- Pretul la petrol a scazut la un nivel record de sub 1 dolar per baril, luni, cel mai scazut, in conditiile in care cererea s a prabusit din cauza pandemiei de coronavirus, iar producatorii de combustibil au ramas fara spatiu de stocare, relateaza CNBC citat de Carantina generalizata impusa in majoritatea…

- Prețul petrolului american a scazut la un nivel nemaivazut din 1999, pe fondul reducerii cererii, barilul de West Texas Intermediate (WTI), referința pentru SUA, ajungind la 15,65 dolari ( -14%) in tranzacțiile din Asia, luni, anunța BBC. Piața petrolului sufera o presiune intensa in timpul pandemiei,…

- Cererea globala de petrol ar urma sa inregistreze o scadere semnificativa, de 9,3 milioane de barili pe zi, in 2020, din cauza paralizarii economiei mondiale, provocate de pandemia de coronavirus, a...

- Romania are deja o cadere in turism de 44% si va ajunge la 70-75% , ceea ce e insuportabil, a declarat la Digi24 Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania. El a atras atentia asupra situatiei dificile in care se afla sectorul turistic si hotelier si a cerut ajutorul Guvernului.

- Epidemia de coronavirus reduce și cursele marilor companii aeriene. Compania aeriana British Airways a fost nevoita sa anuleze curse catre Milano din cauza cererilor tot mai scazute, noteaza BBC. Compania British Airways și-a anulat zeci de zboruri spre Milano din cauza reducerii numarului de pasageri,…

- Aproape 90- dintre doctorii din Wuhan, orasul-focar al epidemiei, s-au imbolnavit in timp ce-si faceau meseria. Unii au luat virusul, altii au cazut din picioare de epuizare, potrivit digi24. Ocupat cu salvarea de vieti, un doctor se pune pe el insusi pe ultimul plan. Epuizat din cauza orelor suplimentare,…