- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), prin intermediul programelor UNITAID si FIND, a anuntat vineri un acord care va reduce la jumatate pretul testelor COVID-19 pentru cele 250 de milioane de astfel de teste destinate tarile in dezvoltare si care vor fi produse in 2021,

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca imunitatea colectiva impotriva noului coronavirus nu va fi atinsa anul acesta, deși vaccinurile au inceput sa fie distribuite in numeroase tari, potrivit ABCNews.OMS a transmis, luni ca, in ciuda programelor de vaccinare lansate de numeroase țari pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Alianta pentru vaccinuri (Gavi), care au pus bazele unui mecanism de distribuire a vaccinurilor anti-COVID-19 catre tarile defavorizate, intentioneaza sa trimita primele doze in primul trimestru al anului 2021, au anuntat vineri cele doua organizatii, relateaza…

- Ziarul Unirea OMS ia in calcul posibilitatea infectarii voite cu COVID-19 a tinerilor voluntari și sanatoși pentru a grabi procesul de dezvoltare a vaccinului Organizația Mondiala a Sanatații discuta, luni, privind fezabilitatea studiilor clinice in care tineri voluntari sunt infectați in mod voit cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat joi tarile africane sa-si amelioreze rapid capacitatea de a vaccina populatia impotriva noului coronavirus, avertizand ca acest continent este „departe de a fi pregatit” pentru o vaccinare in masa, relateaza AFP. Africa a estimat ca este pregatita pentru…

- Statele Unite, care au acuzat China ca a ascuns amploarea epidemiei de coronavirus, au cerut marti ca investigatia internationala condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) asupra originii pandemiei sa fie ”transparenta si incluziva”, si au criticat termenii actuali, transmite Reuters.Citește…