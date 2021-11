Stiri pe aceeasi tema

- Pretul spot al gazelor a scazut vineri in Europa, dupa ce Kremlinul a afirmat ca Belarus nu s-a consultat cu Moscova cand a amenintat ca va reduce livrarile de gaze si ca Gazprom ramane un exportator de incredere, transmite Reuters preluat de agerpres. Presedintele belarus Alexandr Lukasenko…

- Prețul gazelor naturale scade dupa ce Rusia a intensificat livrarile in Europa prin Polonia și Belarus. Astfel, se atenueaza ingrijorarile privind eventualele majorari de preț, odata cu venirea iernii. Președintele Vladimir Putin a ordonat companiei Gazprom sa creasca livrarile de gaze naturale catre…

- Un semn al acestor ingrijorari este cresterea, luni, a contractelor futures TTF pentru gaze cu livrare in decembrie cu pana la 10%, inainte de a reveni la un nivel mai scazut. Rusia furnizeaza o treime din necesarul european de gaze, iar intentiile sale referitoare la livrari sunt esentiale intr-un…

- Preturile gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa, anunța Mediafax. Pretul de referinta european…

- Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero sambata. In schimb, conducta Yamal-Europe a trimis gaze in est, din Germania spre Polonia, iar acele fluxuri au crescut suplimentar luni.Livrarile prin gazoductul…

- Preturile spot ale gazelor au crescut in acest an in Europa de cinci ori, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cererea globala depasind oferta in timp ce economiile isi revin din blocajele provocate de pandemia de coronavirus. Acest fapt a facut ca unuii producatori de ekectricitate sa inceapa…

- Prețurile gazelor naturale au atins noi recorduri istorice pe piata de referinta din Europa, cu o creștere cumulata de 60% in doar doua zile. Impactul majorarii costurilor energiei s-a rasfrant asupra pietelor de actiuni si obligatiuni, iar oficialii UE au tras un semnal de alarma. Criza energetica…

- Președintele rus Vladimir Putin a responsabilizat miercuri Europa pentru criza gazelor naturale, deoarece nu a încheiat suficiente contracte de livrare pe termen lung cu Moscova, promovând astfel creșterea record a prețurilor, scrie AFP."Întreaga lor politica a fost sa iasa…