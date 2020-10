Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, dar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 802,28 milioane de lei (peste 165 de milioane de euro). Volumul tranzactiilor a fost sustinut de oferta publica a Fondului Proprietatea, prin care acesta a vandut actiuni ale SNP Petrom…

- Pretul spot al energiei pe bursa a scazut cu 35% in august 2020, fata de aceeasi luna a anului trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 183 lei pe MWh in luna august a acestui an, cu 35% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi…

- Exploatarea padurilor in Romania a ajuns la dimensiuni uriașe: peste 12 milioane de metri cubi de lemn s-au vandut intr-un singur an! Peste 12 milioane de metri cubi de masa lemnoasa au fost vanduți anul trecut, conform datelor Institutului Național de Statistica. Valoarea totala a lemnului vandut a…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 179,4 lei pe MWh in luna iulie a acestui an, cu 31,3% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.Valoarea totala…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri iar valoarea tranzactiilor a urcat la 110,92 milioane de lei (22,95 milioane de euro), de la 28,207 milioane de lei (5,835 milioane de euro) in sedinta precedenta.Indicele principal BET s-a apreciat cu…

- Valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni realizate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a scazut la 130,02 milioane de lei in aceasta saptamana, fiind cu aproape 27% mai mica decat valoarea consemnata in perioada anterioara. Potrivit statisticilor BVB, cea mai buna zi de tranzactionare din saptamana…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in evolutie mixta sedinta de joi, insa valoarea tranzactiilor a scazut de aproape trei ori, la 20,03 milioane de lei (4,13 milioane de euro), de la 59,94 milioane lei (12,375 milioane euro) in sedinta precedenta. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,15%,…