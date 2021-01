Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de tranzactionare de luni in scadere pe majoritatea indicilor, cu o valoare a tranzactiilor de 27,740 milioane de lei (5,691 milioane de euro), potrivit Agerpres. Astfel, conform datelor centralizate, indicele principal BET s-a depreciat cu 0,26%, pana…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in urcare pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 65,64 milioane de lei (13,47 milioane de euro), potrivit Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,34%, pana la valoarea de 9.718,49 puncte, iar BET-Plus,…

- ​Hidroelectrica se angajeaza sa vânda pe bursa energie la un preț maxim determinat. Astfel, încearca sa scape de acuzațiile privind un posibil abuz de poziție dominanta pe piața producției și comercializarii energiei electrice. Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamentele…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 28,99 milioane de lei (peste 5,95 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,03%, pana la valoarea de 9.575,82 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 236,8 lei pe MWh in luna noiembrie a acestui an, cu 16,37% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier. Valoarea totala…

- Pretul energiei pe piata spot a fost cu 25% mai ieftina in octombrie, fața de anul trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 204,3 lei pe MWh in luna octombrie a acestui an, cu 25,07% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi luna…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 1% pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 92,71 milioane de lei (19,01 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Banca Transilvania au generat tranzactii in valoare de 9,9 milioane de lei,…