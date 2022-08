Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu al energiei electrice cu livrare in ziua de marti a atins un nou record istoric, de peste 3.000 de lei/MWh, fiind cel de-al doilea pret ca marime pentru aceasta zi din Europa, dupa cel din Ungaria. Pe langa presiunea externa - preturi de peste 610 euro/MWh fiind inregistrate si pe alte…

- Situația energetica din Romania și Europa este „un Caritas scapat de sub control”, fiind rezultatul „complacerii” din ultimii 30 de ani și a dependenței de Rusia, considera Dumitru Chisalița, președinte al Asociației Energia Inteligenta și fost director general al producatorului de stat Romgaz. Acesta…

- Pe o baza lunara, preturile au ramas constante, deoarece preturile energiei au scazut cu 4,6%, iar cel al benzinei cu 7,7%. Acest lucru a compensat o crestere lunara de 1,1% a preturilor alimentelor si un avans de 0,5% al costurilor de locuit. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau ca indicele…

- Guvernul Sloveniei a plafonat joi pretul energiei electrice pentru persoanele fizice si intreprinderile mici, pe o perioada de un an, informeaza Xinhua. Preturile reglementate vor fi valabile din septembrie anul acesta pana in august 2023, a anuntat ministrul infrastructurii, Bojan Kumer, intr-o conferinta…

- Prețul carburanților a explodat și nimeni nu pare sa ia masuri in acest sens, spre nefericirea romanilor, care se indatoreaza tot mai mult din cauza scumpirilor in masa. In cursul acestei dimineți, Marcel Ciolacu a pus piciorul in prag, astfel ca i-a transmis un mesaj categoric ministrului Energiei,…

- La inceputul lunii martie, Guvernul, prin ministrul Energiei, Virgil Popescu, dadea asigurari, verbale, evident, ca prețurile carburanților nu vor crește. Ca imensele cozi create la benzinariile din intreaga țara sunt rezultatul unei psihoze și nu trebuie sa ne ingrijoram. Iata ca dupa doar trei luni,…

- Fara a avea deocamdata date de ințelegeri de tip cartel intre furnizorii de carburanți, reprezentanții Consiliului Concurenței nu reușesc sa ofere o explicație de ce prețurile la pompa au avut un singur sens, de creștere, chiar și atunci cand petrolul s-a ieftinit. Comparativ cu luna trecuta, prețul…

- Piata globala de energie este atat de volatila in aceasta perioada, incat nimeni nu poate sti care vor fi preturile peste un an, a afirmat, pentru AGERPRES, Iuliana Panescu, sefa diviziei de trezorerie a companiei Premier Energy. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…