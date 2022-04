Stiri pe aceeasi tema

- „De la inceputul invaziei ruse, 503 civili, printre care 24 de copii, au fost ucisi", a declarat intr-un videoclip postat pe canalul sau Telegram guvernatorul acestei regiuni, a carei capitala, Harkov, a fost puternic bombardata de armata rusa.In ultimele 24 de ore, regiunea a suferit 34 de lovituri…

- 91 de copii au fost uciși și alți 349 au fost raniți in Ucraina de la inceputul invaziei ruse din 24 februarie, au anunțat miercuri procurorii ucraineni, intr-un comunicat de presa citat de CNN.

- Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

- Razboiul din Ucraina a ucis pana acum 136 de copii, in timp ce alti 199 de copii au fost raniti, potrivit unei actualizari postate pe Facebook de Parchetul General al Ucrainei, citat de „The Guardian”. Vineri, ONU a confirmat 1.081 de morti civili si 1.707 de raniti in Ucraina de la inceputul invaziei…

- „Ocupanții bombardeaza Kievul, incercand sa ne asedieze și sa ne intimideze. La Kiev, 87 de case și 10 case particulare, 12 școli și 6 gradinițe au fost avariate de la inceputul invaziei ruse. 75 de civili au fost uciși in capitala, inclusiv 4 copii. 307 civili și 16 copii au fost raniți”, a spus primarul.In…

- Nouazeci de copii ar fi fost uciși, iar peste 100 ar fi fost raniți in Ucraina de la declanșarea razboiului de catre Rusia, a anunțat luni procuratura generala ucraineana, noteaza Reuters.Cel mai mare numar de victime s-a inregistrat in regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernihiv, Sumi, Herson, Mykolayiv…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…