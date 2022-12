Prețul scăzut la energie a făcut ca inflaţia din zona euro să încetinească în noiembrie, la 10% Inflatia din zona euro a incetinit usor in noiembrie, potrivit cifrelor preliminare publicate de biroul european de statistica Eurostat, datorita preturilor care au coborat de la nivelurile record si au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a importat anul trecut produse de energie verde (turbine eoliene, panouri fotovoltaice si biocombustibili) in valoare de 15,2 miliarde de euro, si in paralel a exportat astfel de produse in valoare de 6,5 miliarde de euro, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent…

- Guvernul de la Madrid se asteapta ca inflatia de baza sa inceapa sa incetineasca in urmatoarele luni, a afirmat marti ministrul Economiei, Nadia Calvino, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca națiunile europene ar trebui sa se alature economiilor asiatice pentru a cere ca SUA și Norvegia sa dea dovada de mai multa prietenie prin vanzarea de gaze la prețuri mai mici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca Nationala a Romaniei nu a avut alta solutie de a tempera ce se intampla cu pretul la energie decat sa puna un tampon de aceeasi putere, si anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, considera ca, pentru aplicarea unei scheme de plafonare a consumului de energie, cel mai echitabil este raportarea la un istoric de consum, in cazul consumatorilor casnici nefiind fluctuatii foarte mari de la un an la altul, scrie Agerpres. Fii la curent…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 4 dolari, coborand sub nivelurile observate inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca efect al unor date economice negative din China, care au alimentat ingrijorarile investitorilor cu privire la riscurile de recesiune, transmite Reuters.…

- Coaliția de la putere este preocupata doar de sinecuri, iar efectele dezastruoase ale guvernarii PSD – PNL se vad foarte clar, a declarat președintele USR, Catalin Drula, marți, la postul B1 TV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Principalele modificari intens vehiculate sunt legate de „suprataxarea” profiturilor, fara a se preciza ca aceasta Ordonanța crește prețul pentru consumatorii non casnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care exista in prezent pentru ei. Fii la curent cu…