Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele de gaze din depozitele subterane (UGS) din Europa au scazut la 69 de miliarde de metri cubi și sunt pline cu 63,7% incepand cu 22 februarie, informeaza Gas Infrastructure Europe (GIE). Cu toate acestea, cererile de tranzit de gaze rusești pe teritoriul ucrainean au crescut ușor, pana la 42,2…

- Miercuri, la nivel regional, se observa un apetit mai ridicat pentru achiziția de monede considerate drept riscante. Leul a profitat de aceasta situație iar cursul euro a scazut de la 4,9012 la 4,8993 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,897 – 4,904 lei. Indicii ROBOR se…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,98 dolari, sau cu 2,4%, la 80,19 dolari pe baril, dupa ce au crescut in timpul tranzactiilor la un maxim al sesiunii de 84,20 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 1,97 dolari, sau cu…

- Preturile locuintelor au scazut in octombrie fata de luna anterioara, deoarece ratele mai mari ale dobanzilor ipotecare au continuat sa afecteze cererea de cumparare de locuinte, scrie The Wall Street Journal, citat de Ziarul Financiar.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat in ultima ședința de Guvern din acest an ca de la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani/litru la carburanți. Motivul este ca prețurile au scazut, iar in cazul in care vor crește din nou, masura de protecție poate fi reintrodusa.„Daca inițial masura nu parea sa…

- Prețul unui litru de benzina standard a scazut sub 6 lei, cel mai mic preț din Romania astazi fiind de 6,49 de lei pentru un litru din acest sortiment, insa dupa aplicarea compensarii de 50 de bani din partea statului prețul de vanzare scade la 5,99 lei pe litru, arata datele Plinul.ro

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…

- Veste extrem de buna pentru șoferii din Romania! S-au ieftinit carburanții! In urma unei decizii luate astazi, 29 noiembrie, de liderul pieței distribuitoare de carburanți, motorina a scazut sub 8 lei pe litru, ajungand la minimul ultimelor 2 luni. De asemenea, și prețul benzinei a scazut considerabil.…