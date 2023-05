Prețul rovinietei ar putea crește. Ce tarife ar urma să plătească șoferii Vești proaste pentru șoferi. Niște modificari importante ar putea fi facute la prețul rovinietei. Ce sume ar urma sa aiba de platit cei care au mașini și circula pe drumurile publice? Un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost publicat pe portalul web al Ministerului Transporturilor, dezbaterea publica privind propunerea de act normativ fiind programata pentru marti, 23 mai. Conform proiectului, incepand de la 1 ianuarie 2026, rovinieta se va aplica autovehiculelor de transport persoane si marfa, in functie de categoria vehiculului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

