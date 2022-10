Stiri pe aceeasi tema

- Pretul record al zaharului in UE, de aproape trei ori mai ridicat decat nivelul inregistrat in urma cu un an, din cauza conditiilor meteo extreme si a cresterii costurilor cu energia, forteaza cofetarii sa ia in considerare reducerea productiei, transmite Reuters. Expertii din industrie si dealerii…

- Majorarea de peste doua ori a preturilor oualor in Franta, din cauza cresterii preturilor furajelor si energiei si a ofertei insuficiente, dupa cea mai grava criza de gripa aviara din istorie, i-a determinat pe unii producatori de alimente fie sa reduca productia fie sa schimbe retetele, transmite…

- Autoritatea de reglementare a confidentialitatii datelor din Irlanda a decis sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) retelei de socializare Instagram, in urma unei investigatii privind gestionarea datelor despre copii, a declarat un purtator de cuvant al institutiei,…

- Prețul petrolului și-a revenit ușor miercuri, deoarece datele au indicat o cerere ferma de carburanți in Statele Unite, oferind un ragaz dupa o scadere de 5% cu o zi inainte, scrie Reuters. Cotația futures a țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 85 de cenți, sau 0,9%, la 92,49…

- Prețul electricitații pentru anul viitor a trecut vineri de 1.000 de euro/MWh in Franța, un nou nivel record, energia electrica fiind acum de mai bine zece ori mai scumpa decat anul trecut, conform Bloomberg . In Germania, prețul electricitații pentru anul viitor a depașit 800 de euro/MWh. Creșterea…

- Valurile de canicula si seceta care au parjolit Franta in ultimele saptamani au creat si un castigator involuntar - producatorii de sare de mare din regiunea Guerande, din nord-vestul Frantei, scrie Reuters.

- Pretul graului a ajuns la niveluri record, provocand reducerea consumului, inclusiv prin inlocuirea lui cu alte produse mai ieftine, scrie Reuters, enumerand tarile care ar putea avea de suferit.