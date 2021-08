Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații ce vizeaza City Insurance, cea mai mare societate de polițe RCA din Romania.Florin Pandele, proprietarul grupului de service-uri Autocar, spune ca City Insurance continua sa propuna doar achitarea parțiala a facturilor de reparații, chiar și in situația in care se afla, adica sub…

- Romania va vinde Irlandei 700.000 de doze de vaccin anti-COVID de la compania Pfizer-BioNTech, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu care a precizat ca aceste doze nu sunt necesare, in momentul de fata, pentru derularea campaniei de vaccinare din…

- Cea mai mare societate de polițe RCA din Romania are probleme financiare. Șoferii au ajuns sa aștepte și cateva luni ca sa-și primeasca despagubirile din dosarele de dauna. Autoritatea de Supraveghere Financiara spune ca „City Insurance” a declarat lichiditați in Elveția, care nu exista in realitate,…

- Romania a caștigat doua noi proiecte vizand infrațirea instituționala (twinning), unul in Republica Moldova și unul in Tunisia, in valoare totala de 2,9 milioane euro. Proiectele, atribuite de catre Comisia Europeana, prevad acordarea de asistența tehnica instituționala in domeniul bancar, respectiv…

- „Premiera pentru Romania.INS a publicat detalii despre creșterea economica din trimestrul I al anului 2021.Doua lucruri importante care arata ca am schimbat paradigma, facem reforme, iar creșterea economica este sustenabila.1. A scazut consumul administrației publice - in doar șase luni de zile am inceput…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra faptului ca societațile City Insurance și Euroins intampina probleme grave care au fost aduse la cunoștința Parlamentului Romaniei, Autoritații de Supraveghere Financiara, Guvernului Romaniei și…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra faptului ca societațile City Insurance și Euroins, intampina probleme grave care au fost aduse la cunoștința Parlamentului Romaniei, a Autoritații de Supraveghere Financiara, a Guvernului Romaniei…

- ASF a constatat nereguli in activitatea liderului RCA - City Insurance Foto: Adriana Tudose / RRA - arhiva Autoritatea de Supraveghere Financiara a constatat mai multe probleme în activitatea liderului pietei politelor RCA din România, Compania de asigurari City Insurance.…