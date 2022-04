Preţul porumbului a atins luni, pe piaţa americană, cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani La inceputul anului, contractele erau tranzactionte aproape de 6 dolari pe busel. Porumbul este doar una dintre cateva marfuri agricole care au inregistrat o crestere a preturilor in ultimele saptamani, in parte din cauza razboiului din Ucraina. Ucraina este un exportator major de grau si alte articole, cum ar fi uleiul de floarea soarelui, in timp ce Rusia este un producator cheie de grau si multe dintre substantele chimice utilizate in ingrasaminte. Acest lucru ii determina pe comerciantii de contracte futures sa parieze ca costurile mai mari si o cerere mai mare de porumb, ca produs alimentar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a confirmat faptul ca l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin de comiterea unui genocid in Ucraina, la cateva ore dupa ce a folosit acest cuvant pentru prima data pentru a descrie situatia din tara invadata de fortele ruse.„Da, l-am numit genocid”, a raspuns presedintele…

- Bombardamentele ruse continua in cea de-a șaptea saptamana de la invazia Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți ca exista „mii și mii de victime” și „sute de cazuri de tortura brutala” care sunt descoperite in zonele recuperate de armata ucraineana de la forțele ruse. Statele Unite…

- Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite va fi primit de presedintele polonez Andrzej Duda pe aeroportul acestui oras situat la doua ore si jumatate de Lvov, principalul oras din vestul Ucrainei.Liderul american va fi informat despre "raspunsul umanitar pentru…

- Razboiul din Ucraina si criza energetica de pe plan mondial sunt principalii factori care determina cresterea galopanta a preturilor in Republica Moldova. O spune ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, potrivit caruia volumul importurilor din cele 3 state implicate direct sau indirect in razboi (Rusia,…

- Cresterea cererii de gaze naturale lichefiate (GNL) din Asia s-ar putea tempera in acest an, din cauza preturilor spot record, care ar putea deveni si mai mari in timp ce Europa se orienteaza catre acest carburant pe fondul crizei din Ucraina, au declarat analisti si surse din industrie, transmite…

- Escaladarea tensiunii intre liderii mondiali in domeniul producției vegetale, Rusia și Ucraina, va crește prețurile mondiale la produse alimentare, care se apropie deja de maximele mai multor ani. De asemenea, acest lucru ar putea impune cumparatorii de griu, porumb și ulei de floarea soarelui sa caute…

- Presedintele Joe Biden i-a indemnat joi pe americanii din Ucraina sa paraseasca imediat tara. Situatia este volatila in regiune si lucrurile ar putea scapa de sub control, avertizeaza presedintele american. Biden va discuta vineri cu liderii UE si NATO despre situatia tensionata. „Cetatenii americani…

- Preturile petrolului au crescut marti cu cel putin 1,3% din cauza riscurilor geopolitice legate de tensiunile dintre Ucraina si Rusia, amenintarile pentru infrastructura din Emiratele Arabe Unite si dificiutlatile OPEC+ de a respecta majorarile lunare ale productiei de titei, transmite Reuters.…