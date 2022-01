Stiri pe aceeasi tema

- Uniqa Asigurari, parte a grupului austriac Uniqa, a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de a iesi de pe piata RCA, dupa ce City Insurance a intrat pe drumul falimentului, iar segmentul RCA a intrat intr-o perioada agitata, cu majorari de tarife.

- Prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala, atit in forma de contribuție procentuala de 9%, cit și in forma de suma fixa de 4.056 de lei, va fi pastrata și in 2022, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Comisia protecție sociala, sanatate și familie a aprobat, in ședința de astazi, raportul…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat ca nu poate spune exact prețul cu care Energocom a procurat un milion de metri cubi de gaz de la compania poloneza PGNiG. „Prețul este unul de piața, suntem in zona a 1000 de dolari pe 1000 m3, dar e secret comercial și nu pot sa spun cifra…

- Discutiile pe RCA sunt cu atat mai prezente acum, dupa ce falimentul City Insurance, unul dintre principalii asiguratori din Romania, a dus la scumpirea polițelor. Tarifele au crescut simțitor, s-au dublat sau chiar triplat. Acest lucru face, pana la urma, viata de sofer mult prea scumpa, ceea ce ii…

