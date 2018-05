Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Nicusor Dan, a spus miercuri ca va face plangere penala la DNA impotriva primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, impotriva sefului Politiei Locale de sector, precum si a Inspectoratului de Stat in Constructii, pe care ii considera vinovati de incalcarea unei hotarari judecatoresti…

- Gabriela Firea a plantat un copac in „Parcul 100 de stejari” din Sectorul 4 al Capitalei. Primul parc din Capitala dedicat Centenarului Marii Uniri a fost inaugurat astazi. Parcul „100 de stejari” este situat in vecinatatea Parcurilor Orașelul Copiilor și Lumea Copiilor din sectorul 4. Copacul era…

- O bomba nucleara detonata intr-un oras sau intr-o o zona foarte populata are potentialul de a ucide foarte multi oameni. De exemplu, in Bucuresti un focos termonuclear W87 ar ucide pe loc 250.000 de oameni si ar rani alte 400.000 de persoane. O racheta balistica LGM-118A, aflata in dotarea SUA, poate…

- O bomba nucleara detonata intr-un oras sau intr-o o zona foarte populata are potentialul de a ucide foarte multi oameni. De exemplu, in Bucuresti un focos termonuclear W87 ar ucide pe loc 250.000 de oameni si ar rani alte 400.000 de persoane. O racheta balistica LGM-118A, aflata in dotarea SUA, poate…

- Ajutor pentru parinții care nu au unde sa-si lase copiii pe perioada suspendarii cursurilor. Primaria redeschide centrele din Sectorul 4 care pot primi peste 300 de copii.”Urmare a masurii suspendarii cursurilor in ziua de vineri, 23 martie a.c. in toate școlile, gradinițele și liceele aparținand…

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…

- Primaria Sectorului 4 din Capitala, condusa de Daniel Baluta, i-a obligat pe cei care au copii sa declare veniturile micutilor la primarie, pentru ca si acestia sa achite taxa de salubrizare. Explicatia: copiii produc mai mult gunoi decat adultii.

- In noua unitate medicala vor fi relocate spitalele Floreasca, de Arsi si Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului, unitati medicale care nu mai pot fi extinse din cauza lipsei de spatiu. Investitia se ridica la 300 de milioane de euro si va fi acoperita de Primaria Sectorului 1.