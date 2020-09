Prețul plătit de personalul medical în lupta cu pandemia Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat o carta pentru a ajuta la o mai buna protejare a personalului medical, considerand ca angajatii in domeniul sanatatii platesc un pret prea ridicat cu sanatatea lor in lupta cu pandemia. “COVID-19 a expus angajatii in domeniul medical si familiile acestora la un nivel de risc fara precedent”, au spus reprezentanții OMS, care subliniaza ca statisticile – chiar imperfecte – arata clar ca ratele de infectare in randul personalului medical sunt mult mai mari decat pentru restul populatiei, potrivit AFP. Carta subliniaza necesitatea protejarii personalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de șase luni de la primul caz de coronavirus confirmat in Romania. Pe data de 26 februarie 2020 a fost depistat cu Covid-19 un tanar de 20 de ani din Gorj, care intrase in contact cu un barbat din Italia, la randul sau infectat. In prezent, suntem foarte aproape de a inregistra 100.000…

- Pandemia de coronavirus a provocat la nivel mondial 900 000 de decese și peste 27 de milioane de imbolnaviri. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza insa ca cea din prezent nu va fi ultima pandemie cu care omenirea se confrunta. In cadrul unei conferințe de presa pe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, daca lumea se uneste si reuseste in cautarea unui vaccin, relateaza Reuters, conform Agerpres. OMS…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia coronavirusului va fi mai scurta decat gripa spaniola din 1918 si va dura mai putin de doi ani, daca lumea se va uni si va reusi sa gaseasca un vaccin, conform declaratiilor facute vineri de catre seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID 19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, daca lumea se uneste si reuseste in cautarea unui vaccin, relateaza Reuters, conform Agerpres.OMS…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis astazi Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi “foarte lunga”, scrie AFP. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus se va agrava, daca tarile nu reusesc sa adere la masuri de precautie stricte, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Agerpres.''As vrea sa spun direct: prea multe tari se indreapta in directia gresita, virusul ramane inamicul public…