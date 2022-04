Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a urcat luni la maximele ultimelor trei saptamani, pe masura ce au crescut temerile legate de aprovizionare la nivel mondial, criza tot mai grava din Ucraina ridicand perspectiva unor sancțiuni mai dure din partea Occidentului impotriva Rusiei, principalul exportator, scrie Reuters…

- Ministrul energiei și infrastructurii din Emiratele Arabe Unite a transmis un mesaj Occidentului care impune tot mai multe sancțiuni impotriva Moscovei. Rusia va face intotdeauna parte din OPEC+, chiar daca guvernele de pe tot globul au impus un embargo de petrol rusesc din cauza razboiului din Ucraina.…

- Pretul petrolului a continuat sa scada marti, ajungand la cel mai redus nivel din ultimele doua saptamani, dupa ce discutiile dintre Rusia si Ucraina au atenuat temerile privind intreruperi ale aprovizionarii, iar cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in China a alimentat ingrijorarile referitoare…

- Pretul barilului de petrol Brent cu furnizare in luna mai a crescut vineri cu peste 3% pe piata futures de la Londra, in contextul incertitudinilor legate de aprovizionare, care urmare a invaziei ruse in Ucraina, relateaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Petrolul din Marea Nordului, de referinta…

- Un baril de petrol a trecut de 139 de dolari pe piața Brent, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani. Prețul unui baril de petrol a atins un nivel record in 2008, dar conflictul dintre Rusia și Occident adoborat acest record ingrijorator. Prețul barilului de Petrol a ajuns la 139,13…

- Prețul petrolului a urcat vineri cu aproape 3%, din cauza ingrijorarilor legate de perturbarea aprovizionarii la nivel mondial ca urmare a impactului sancțiunilor comerciale impuse Rusiei, mare exportator de țiței și carburanți, dupa ce a invadat Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Bursele sunt pe roșu in aceasta dimineața, ca reacție la razboiul din Ucraina . S&P 500 avea o scadere de 2,42%, Dow Futures de 2,37%, Nasdaq Futures de 2,87%, Russell 2000 futures de 2,52%. De asemenea, Bursa din Hong Kong a scazut cu peste 3%.