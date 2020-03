Preţul petrolului se prăbușește la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani. Țițeiul WTI a coborât sub 20 de dolari pe baril Pretul petrolului se prabușește la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani. Țițeiul WTI a coborat sub 20 de dolari pe baril Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril. Aceste evoluții au loc din cauza temerilor în creştere că blocajul impus la nivel mondial ar putea dura luni de zile, iar cererea de carburanşi va scădea în continuare, transmite Reuters. În timp ce Arabia Saudită şi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor in crestere ca blocajul impus la nivel mondial ar…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca se va implica in razboiul preturilor petrolului dintre Arabia Saudita si Rusia la momentul potrivit, el afirmand ca preturile scazute ale benzinei sunt bune pentru consumatorii americani, chiar daca afecteaza industria, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca se va implica in razboiul preturilor petrolului dintre Arabia Saudita si Rusia la momentul potrivit, el afirmand ca preturile scazute ale benzinei sunt bune pentru consumatorii americani, chiar daca afecteaza industria, transmite Reuters potrivit…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, care a amplificat temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, noteaza Reuters. Aceasta scadere ”abrupta” a prețurilor…

- Preturile petrolului au scazut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravarii epidemiei de coronavirus, amplificand temerile ca restrictiile impuse de guverne pentru a tine sub control rabandirea imbolnavirilor vor provoca o recesiune globala, transmite Reuters. Producatorii majori…

- Pretul titeiului a inregistrat marti o crestere de peste 6% pe pietele asiatice, recuperand o parte din pierderile inregistrate luni, pe fondul sperantelor ca razboiul preturilor declansat de marii producatori mondiali de petrol, Arabia Saudita si Rusia, nu va continua. In jurul orei 1:15…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un proiect de lege care aloca 8,3 miliarde de dolari cresterii capacitatii de testare a persoanelor pentru coronavirus si finantarii altor masuri necesare limitarii extinderii epidemiei care a infectat peste 100.000 de oameni la nivel mondial,…

- Preturile petrolului au scazut la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China. Cotatiile sunt cu peste 25% mai mici Preturile petrolului au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza cererii mai scazute provocate de epidemia din China. În contextul…