Stiri pe aceeasi tema

- Europenii s-au angajat marti, intr-o intalnire la Bruxelles cu seful diplomatiei iraniene Mohammad Zarif sa asigure Iranului resurse economice, cu scopul de a salva acordul in dosarul nuclear amenintat de sanctiuni decise de Statele Unite dupa decizia acestora de a se retrage din acord, relateaza AFP.…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, susține ca statele europene sunt vinovate pentru retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul deoarece nu au fost de acord sa modifice acordul nuclear semnat in iulie 2015 așa cum doreau Statele Unite. Intru-un interviu televizat transmis de CBS, Pompeo a declarat…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a rupe acordul nuclear cu Iranul si de a reizola cu sanctiuni aceasta economie emergenta din Orientul Mijlociu inseamna pentru companiile europene ca va trebui sa aleaga intre o piata iraniana de 82 de milioane de consumatori, mare dar suprabirocratizata,…

- Franța, Marea Britanie și Germania regreta decizia lui Trump de a retrage SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Mai mult, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, a declarat ca Uniunea Europeana va conserva acordul cu Iranului, in ciuda deciziei președintelui american. Donald Trump a anunțat, marți…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a afirmat vineri ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian incheiat in 2015, relateaza agentia Xinhua. ''Iranul are o serie larga de optiuni, in cadrul…

- Europenii s-au aratat divizati luni in ce priveste impunerea de noi sanctiuni Iranului pentru programul sau de rachete, pe fondul amenintarilor presedintelui american Donald Trump cu ruperea acordului nuclear cu Teheranul, relateaza AFP. "Nu astept decizii astazi cu privire la acest subiect",…

- Ali Akbar Velayati, inaltul consilier al liderului suprem al Iranului, a afirmat miercuri ca Teheranul va sustine Damascul impotriva oricarei agresiuni straine, a relatat televiziunea de stat, intr-un aparent raspuns la comentariile presedintelui american Donald Trump despre un posibil atac impotriva…