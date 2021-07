Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au ajuns la cele mai inalte niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care un acord OPEC+ de majorare a productiei – intr-un moment in care cererea continua sa isi revina – a esuat din cauza unei fisuri intre Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, transmite Fortune. Titeiul…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, iar titeiul Brent a urcat peste 76 de dolari pe baril, la cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018, in urma datelor care au aratat declinul stocurilor in Statele Unite, ca efect al revenirii calatoriilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters. Prețul barilului Brent a urcat pana la 73,64…

- Pretul petrolului a urcat luni si a atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinut de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters.

- Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a crescut luni pana…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in urcare cu 17 centi, la 72,69 dolari pe baril, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din mai 2019. Pe ansamblul saptamanii, petrolul Brent a avansat cu 1%. Pretul contractelor futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta…

- Prețurile alimentelor au crescut pe plan mondial, in luna mai, cu cea mai mare rata lunara din ultimii zece ani, inregistrand o a 12-a majorare lunara consecutiva pentru a atinge cel mai inalt nivel din septembrie 2011, a anunțat joi agenția alimentara a ONU, citata de Reuters, arata Mediafax.…

- Qatarul nu intentioneaza sa-si normalizeze relatiile cu Siria, a anuntat ministrul de externe al acestei tari din Golf, dupa ce presedintele sirian Bashar al-Assad a castigat un al patrulea mandat prezidential in urma unor alegeri care au avut loc saptamana aceasta si pe care opozitia siriana si…