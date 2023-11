Prețul petrolului scade după ce OPEC+ amână reuniunea de politică monetară OPEC+ a amanat o reuniune ministeriala care ar urma sa discute reducerea producției de petrol pentru 30 noiembrie, de la 26 noiembrie, deoarece producatorii au intampinat dificultați in a se pune de acord asupra nivelurilor de producție și, prin urmare, asupra posibilelor reduceri, au declarat surse din OPEC+, o amanare surprinzatoare care a facut ca prețul petrolului sa scada, scrie Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

