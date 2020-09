Stiri pe aceeasi tema

- Pedro Sanchez, premierul spaniol, a declarat ca va scoate din nou armata pe strazile Spaniei. Decizia vine pentru a ajuta regiunile sa lupte impotriva pandemiei de coronavirus. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor efective ale fortelor armate pentru a realiza urmarirea” cazurilor, a anuntat…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. Astfel, la nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri, ceea ce inseamna 2.309 persoane infectate la un milion…

- Prețul aurului a crescut semnificativ luni, din cauza temerilor privind extinderea pandemiei de coronavirus, care va duce la incetinirea ritmului redresarii economiei mondiale, precum și al tensiunilor geopolitice dintre SUA si China, relateaza Agerpres.Pe piataspot, uncia de aur a urcat luni dimineata…

- Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și Franța atingand varful, in timp ce Marea Britanie se poziționeaza la polul opus. Analiștii se așteapta ca numarul insolvențelor sa inregistreze o creștere de +24% in Spania,…

- Pretul la titei a scazut luni, din cauza temerilor ca redresarea cererii de combustibil ar putea fi afectata de cresterea numarului de cazuri noi de COVID-19 pe plan global, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Pretul la titei a scazut luni, din cauza temerilor ca redresarea cererii de combustibil ar putea fi afectata de cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 pe plan global, transmite Reuters potrivit Agerpres. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol 'light sweet…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Guvernul a schimbat la sfarsitul lui mai metodologia sa si a cerut regiunilor, competente in materie de sanatate, sa notifice cazurile individual cu o data precisa si sa nu le mai grupeze ca inainte. Ca urmare a acestei schimbari de metoda, Ministerul Sanatatii a decis sa "inghete" bilantul total la…