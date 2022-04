Preturile petrolului au scazut luni cu aproximativ 4%, iar cel al titeiului Brent a coborat sub 100 de dolari pe baril, din cauza temerilor ca pandemia de Covid-19 va reduce cererea in China si a eliberarilor de petrol din rezervele strategice ale tarilor membre ale Agentiei Internationale pentru Energie (IEA), transmite Reuters. In ciuda scaderilor de pe piața internaționala, prețul la pompa ramane la un nivel ridicat. Un litru de motorina este aproape 8,5 lei, in timp ce un litru de benzina este 8,4 lei. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 4,35 dolari, sau cu 4,2%, la 98,43…