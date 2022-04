Preţul petrolului scade din cauza temerilor privind o nouă epidemie de Covid Pretul petrolului a scazut la inceputul acestei saptamanii ca urmare a temerilor ca o epidemie de Covid-19 care se raspandeste in China, principalul consumator, va afecta cererea globala. Contractele futures West Texas Intermediate au scazut cu aproape 5%, ajungand sa se tranzactioneze sub 98 de dolari pe baril, pe fondul unei scumpiri a stocurilor si a altor materii prime. Cresterea numarului de cazuri in Beijing a starnit neliniste cu privire la o inchidere fara precedent a capitalei, in timp ce Shanghai a raportat un numar record de decese zilnice in weekend. Conform specialistilor, problemele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

