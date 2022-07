Prețul petrolului rusesc s-ar putea înjumătăți. Planul pus la cale de liderii G7 împotriva lui Putin Prețul petrolului rusesc va fi la aproximativ jumatate din prețul actual, a declarat premierul japonez Fumio Kishida. Țarile G7 discuta in mod activ limitarea prețului petrolului rusesc, reducandu-l la aproximativ jumatate din prețul de cumparare actual, relateaza agenția de presa japoneza, citand o declarație a premierului japonez Fumio Kishida. Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre razboiul din Ucraina In timpul unui discurs la Tokyo, duminica, 3 iulie, Kishida a facut referire la un comunicat comun lansat dupa summitul G7 recent incheiat in Germania. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

