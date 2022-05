Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita critica un proiect de lege din Senatul SUA cunoscut sub numele de NOPEC, care are rolul sa reglementeze productia OPEC, afirmand ca ar putea crea haos si sa urce pretul petrolului cu pana la 300%, relateaza CNBC. Fii la curent…

- Preturile petrolului au urcat marti cu aproape 6% din cauza declinului productiei din Rusia la nivelul unui minim atins in 2020, si a unui avertisment facut luni de OPEC potrivit caruia va fi imposibil sa se inlocuiasca potentialele pierderi de aprovizionare din Rusia, transmite Reuters preluat de…

- Ministrul energiei și infrastructurii din Emiratele Arabe Unite a transmis un mesaj Occidentului care impune tot mai multe sancțiuni impotriva Moscovei. Rusia va face intotdeauna parte din OPEC+, chiar daca guvernele de pe tot globul au impus un embargo de petrol rusesc din cauza razboiului din Ucraina.…

- Prețul petrolului a crescut cu peste 5%, joi, in contextul in care Emiratele Arabe Unite, producator OPEC, pare sa se distanțeze de declarațiile lansate cu o zi inainte, conform carora țara va susține creșterea producție i in randul statelor membre, relateaza BBC, citat de digi24.ro .

- Prețul țițeiului a scazut cu 17%, dupa ce Emiratele Arabe Unite, al optulea mare producator de petrol din lume, au anunțat ca cer OPEC un acord pentru creșterea producției in țarile arabe. Emiratele Arabe Unite au anunțat miercuri ca solicita membrilor cartelului OPEC sa creasca producția de țiței dupa…

- Prețul petrolului a scazut cu pana la 17%, la cel mai mic nivel inregistrat in ultimele zile, dupa ce Emiratele Arabe Unite au anunțat ca vor cere membrilor OPEC sa creasca producția de țiței, relateaza Bloomberg, citat de digi24.ro .

- Pretul petrolului a scazut cu pana la 17% dupa ce presa a relatat ca Emiratele Arabe Unite si Irakul, producatori OPEC, au declarat ca vor sustine cresterea productiei, ceea ce ar putea compensa...

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu pana la 17%, dupa informatiile din presa potrivit carora Emiratele Arabe Unite si Irak, membre ale OPEC, au declarat ca vor sprijini cresterea productiei, compensand unele dintre intreruperile de aprovizionare cauzate de sanctiunile aplicate petrolului rusesc…