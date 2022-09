Prețul petrolului, marș constant până la sfârșitul anului Prețul petrolului se va menține stabil pentru restul anului, dar va scadea marginal in 2023, deși unii analiști vad țițeiul urcand inainte de incheierea lui 2022. Prețul mondial al petrolului a urcat vertiginos la peste 120 de dolari pe baril dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina, dar a scazut la sub 100 de dolari […] The post Prețul petrolului, marș constant pana la sfarșitul anului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

