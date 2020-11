Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului iși continua ascensiunea, sustinut de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19 Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19, care au compensat…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru Covid-19, care au compensat ingrijorarile ca noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus vor duce la o scadere a cererii, transmite…

- Pretul petrolului Brent a inchis in urcare cu 1,21 dolari, respectiv cu 2,9%, la 43,61 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a crescut cu 1,07%, sau cu 2,7%, la 41,36 dolari pe baril Ambele contracte au crescut luni cu 8%, inregistrand cel mai…

- "Este posibil sa avem doze pe care sa le putem oferi oamenilor pana la sfarșitul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie. Probabil pana in decembrie", a spus dr. Anthny Fauci, la CNN, el subliniind ca rezultatele testelor vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech sunt "extraordinare". Totodata,…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters. Statele Unite…

- Statele Unite au raportat cel mai mare numar de infectii cu nou coronavirus pe parcursul a doua zile, pana sambata, in timp ce in Franta numarul cazurilor noi a atins duminica un nivel record de peste 50.000 de cazuri, iar luni au fost inregistrate cele mai multe internari noi pentru Covid-19 dupa data…

- Epidemiologul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase si cel care indeplineste rolul de consilier al presedintelui Donald Trump in probleme legate de COVID-19, a fost din nou criticat de catre presedintele american, Donald Trump. „Oamenii s-au saturat sa auda…

- New York Times a anunțat ieri ca administrația Trump ia in calcul aprobarea unui vaccin anti-COVID inainte de finalizarea studiilor. Dr. Anthony Fauci, epidemiolog-șef din SUA, a reacționat, intr-un interviu pentru Reuters, spunand ca ar fi o decizie foarte proasta, care ar periclita celelalte seruri…