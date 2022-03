Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la petrol ar putea trece de 300 de dolari barilul in cazul in care Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana interzic importurile de petrol din Rusia, a afirmat, luni, vicepremierul rus Aleksandr Novak, relateaza Reuters.

- Barilul de petrol Brent, de referinta pentru piata europeana, ar atinge un pret de 130 de dolari pe baril pana in aprilie, in cazul extrem in care Rusia opreste total livrarile de titei, arata o analiza a specialistilor Oxford Institute for Energy Studies.

- Prețurile petrolului au crescut pe piețele internaționale de energie, in ciuda noilor masuri menite sa calmeze ingrijorarile cu privire la impactul invaziei Ucrainei. Țițeiul Brent – ​​reperul internațional pentru prețul petrolului – a depașit 110 de dolari barilul, marcand cel mai inalt nivel inregistrat…

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Pentru prima data dupa 2014 cotatia pentru titeiul Brent a depasit pragul de 100 de dolari pe baril, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Coșmarul a devenit realitate: un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie. Barilul de titei Brent a urcat pana la 102,48 dolari, cel mai ridicat…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Preturile petrolului au crescut luni cu peste 4-, ca urmare a reducerii ingrijorarilor legate de impactul economic al variantei omicron a coronavirusului si a probabilitatii scazute pentru o majorare iminenta a exporturilor iraniene de titei, transmite Reuters. In privinta variantei omicron, cazurile…

- In privinta variantei omicron, cazurile din Africa de Sud au avut doar simptome usoare, iar cel mai reputat expert in boli infectioase din SUA, Anthony Fauci, a declarat la CNN ”ca pana acum nu pare sa aiba un grad mare de severitate”. Pretul petrolului Brent a crescut cu 2,93 dolari, sau cu 4,2%,…